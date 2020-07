Affari Tuoi torna in prima serata: condurrà Marco Liorni (Foto Ansa)

Marco Liorni alla guida di Affari Tuoi. Secondo indiscrezioni il popolare game show di Rai Uno tornerà in onda in prima serata con tre appuntamenti settimanali.

Il programma, prodotto dalla società Endemol, è basato sulla nota trasmissione olandese Deal or no Deal. In Italia ha visto il suo massimo successo con la conduzione di Paolo Bonolis.

Ma al timone, nel corso degli anni, si sono succeduti anche altri storici volti Rai come Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Max Giusti.

La nuova edizione, secondo BlogoTv, non andrà più in onda nell’access time, che resta riservato a I Soliti Ignoti di Amadeus.

Affari Tuoi sarà invece trasmesso in prima serata, per tre volte a settimana. E’ prevista inoltre la partecipazione di esponenti del mondo dello spettacolo, così come del panorama sportivo e della cultura.

Secondo i ben informati sarà Marco Liorni ad assumere le redini del programma. Dopo l’esperienza de La Vita in Diretta con Cristina Parodi, il conduttore ha riscosso un ottimo successo di pubblico con il programma del sabato pomeriggio Italia Sì, di cui è anche ideatore.

Ad affiancarlo dal 2018, anche gli opinionisti Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi, meglio noto col nome d’arte di Platinette.

Attualmente Liorni è impegnato con il game show estivo Reazione a Catena.

Marco Liorni, vita privata e figli

Classe 1965, Liorni è sposato con Giovanna Astolfi dalla quale ha avuto due bimbe: Emma e Viola. Dalle prime nozze con Cristina è invece nato il suo primogenito Nicolò.

Pacato, elegante e sempre sorridente, è stato da molti paragonato a Fabrizio Frizzi e considerato suo erede ideale. A lui ora la sfida di riportare al successo il popolare gioco dei pacchi. La conferma però, è bene precisarlo, non è ancora arrivata. (Fonte: Blogo Tv).