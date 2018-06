ROMA – Ribaltone in casa Rai, dopo il commosso addio a La Vita in Diretta, per Marco Liorni potrebbero riaprirsi le porte di Viale Mazzini. Secondo indiscrezioni pare che i vertici Rai non vogliano lasciarsi sfuggire un conduttore così bravo, sobrio e preparato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Al punto da accostare il suo nome a un programma condotto dal compianto Fabrizio Frizzi prima e da Carlo Conti poi: L’Eredità.

Il game show di RaiUno si diceva dovesse finire in mano a Flavio Insinna, almeno fino a qualche settimana fa. Ma la scelta aveva sollevato non pochi malumori in Rai. Così tra l’acclamazione del pubblico e la stima di numerosi colleghi è tornato in quota il nome di Marco Liorni. Il noto conduttore televisivo ha perso tra l’altro anche il timone di Reazione a Catena e per lui sembrava non esserci rimasto spazio nei palinsesti della tv di Stato. Sarà ora all’altezza del conduttore gentiluomo che ha lasciato il segno nel cuore degli italiani?