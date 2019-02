ROMA – Piccolo incidente per Marco Liorni. Il conduttore, infatti, è scivolato ed ha colpito uno spigolo. Lo ha spiegato lo stesso Liorni su Twitter: “Grazie a Giulio Basoccu per avermi ricucito con attenzione! Devo restare presentabile per presentare. Grazie a Natale e agli altri dello studio Bozzi per avermi soccorso e condotto in buone mani”.

Poi Liorni ha spiegato la dinamica del piccolo incidente: “Eh niente…una scivolata e uno spigolo di un cancelletto, hai presente Baglioni che cade dalle scale nello spot?” Marco Liorni dovrebbe comunque farcela ad andare in onda sabato da Sanremo con il suo programma “ItaliaSì”.

Sul profilo Instagram ha poi postato anche una foto dal lettino, con l’occhio coperto: “Anche da qui grazie a @Natalegunnella e agli altri dello studio Bozzi per avermi soccorso e portato in buone mani. Grazie a @giuliobasoccu e alla sua equipe per avermi ricucito con attenzione”.