Chi è Marco Lodola età, altezza, moglie Giovanna Fra, figli, vita privata, matrimonio celebrato da Enzo Iacchetti, vero nome, biografia e carriera dell’artista lombardo. Lodola sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone dalle ore 14.00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Marco Lodola

E’ nato a Dorno il 4 aprile 1955, quindi ha 66 anni. Non ci sono informazioni né sul suo peso, né sull’altezza. Non utilizza nomi d’arte. Si chiama realmente Marco Lodola. E’ un’artista di livello internazionali. Le sue opere possono essere ammirate nei seguenti musei:

MAGA – Museo d’arte di Gallarate con l’opera: Twist’n’shout (1986).

(1986). MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, con l’opera Twist (1988).

(1988). Museu Brasileiro da Escultura Marilisa Rathsam di San Paolo del Brasile.

La moglie Giovanna Fra, i figli: vita privata di Marco Lodola

Come riportato da laprovinciapavese.gelocal.it, si è sposato di recente con Giovanna Fra. La cerimonia è stata celebrata dall’amico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti. L’ex volto di Striscia la Notizia non si è limitato a questo, ha anche curato l’intrattenimento della cerimonia cantando e suonando la chitarra. Non ci sono informazioni in rete sui figli. Per il resto, non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservato.

Marco Lodola a Oggi è un altro giorno su Rai 1

Come detto, Lodola sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro. La trasmissione televisiva di Rai 1 che va in onda ogni giorno a partire dalle ore 14.00. In questa trasmissione, Lodola parlerà dei suoi prossimi progetti professionali.