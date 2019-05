Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, nozze annullate? Lo sfogo di lei

ROMA – Nozze annullate per Marco Maddaloni e Romina Giamminelli? La data è fissata al 14 luglio, ma il matrimonio non è ancora pronto e in una lettera al settimanale DiPiù la futura sposa si sfoga. La proposta di matrimonio di Marco a Romina è avvenuta in diretta dall’Isola dei Famosi, dove il naufrago ha vinto la corrente edizione. A due mesi dalla proposta, lamenta Romina, niente si è ancora smosso. Il Judoka però replica via instagram

La Giamminelli nella lettera al settimanale DiPiù scrive che dopo la vittoria all’Isola dei Famosi il fidanzato e judoka Maddaloni non è lo stesso: “Siamo abituati a dirci tutto faccia a faccia, ma c’è un argomento che proprio non riusciamo ad affrontare a voce, perché sei sfuggente, fai orecchie da mercante. Ho l’impressione che questo giorno sia un sogno lontano e sfocato”.

Il matrimonio dunque potrebbe non arrivare per il 14 luglio, scrive ancora Romina: “Improvvisamente, è sfumato tutto, hai smesso di parlarne. Sei preso da mille impegni che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all’altare del nostro legame. Parole, Marco, soltanto parole. Io sono una donna molto religiosa e molto attaccata alle tradizioni”.

Non sembra essere un momento sereno per la coppia, tanto che per Romina non ci sono i presupposti per le nozze: “Questo hai in testa: gli allenamenti, lo sport, i tuoi fan. Che cosa ti prende, Marco? Sei sempre stato un uomo concreto, hai sempre tenuto fede alla parola data. Ora vedo un Marco che quasi non riconosco… E ho paura, sì, ho paura: solo poche settimane fa ero al settimo cielo all’idea di sposarmi, ora temo che possiamo essere in crisi”.

Le accuse sono fortissime e la replica di Maddaloni è arrivata dal suo profilo Instagram, mentre posa davanti a un’auto d’epoca e scrive: “E poi Romina dice che non mi sto muovendo per il matrimonio. Un uomo deve cominciare sempre dalla scelta dell’auto”. Uno sfogo passeggero quello di Romina o qualcosa di più? Le nozze, per ora, sembrano confermate.