Marco Marzocca chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Corrado Guzzanti, carriera e biografia

Marco Marzocca: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Corrado Guzzanti, carriera e biografia dell’attore che oggi sarà ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Dove è nato, età, carriera e biografia di Marco Marzocca

Marco Marzocca è nato il 14 settembre 1962 a Roma (età 60 anni). E’ laureato in farmacia. Nonostante i suoi studi scientifici, però, è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo tanto da tentare la carriera televisiva. La prima apparizione sul piccolo schermo risale al programma televisivo “Tunnel” su Rai 3 nel 1994, al fianco di Corrado Guzzanti, con il quale poi reciterà in diversi spettacoli teatrali.

Negli anni 2000 con la fiction “Distretto di Polizia” raggiunge la notorietà dove Ugo Lombardi, il personaggio che interpreta. Dopo la partecipazione a Distretto di Polizia Mazzocca diventò una personalità sempre più conosciuta al pubblico. Nel 2005-2006 è nel cast fisso di “Bulldozer” e partecipa anche al cast della serie “Raccontami” in onda su Rai1 dove prenderà le sembianze di un sacerdote. Dal 2016 al 2013 entra nel cast di “Zelig” come Ariel, un curioso collaboratore domestico filippino di Claudio Bisio.

Moglie, figli e vita privata di Marco Marzocca

Marco Mazzocca è sposato con Liliana Bula Ferrer, di origine colombiana, con la quale sta insieme da più di 20 anni. Su di lei, nel corso di una trasmissione, ha raccontato che “tra me e lei ci sono più di 20 anni di matrimonio, la nostra è una grande storia d’amore. Sono stato molto fortunato perchè ci vuole un pizzico di fortuna in queste cose. Bisogna in tanti anni di vita assieme capirsi, e affrontare assieme i difetti di uno e dell’altro. Nessuno è perfetto e poi bisogna lasciarsi un po’ andare. Mia moglie mi ha insegnato a non farmi prendere dall’ansia e quanto è importante il dialogo interiore perchè le parole che usi con te stesso sono quelle che rispecchiano quello che sei fuori. Un’altra cosa che mi ha insegnato la mia signora è il dialogo con i bambini”. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, Michele, Matteo e Massimo.