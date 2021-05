Marco Masini chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, canzoni, biografia e carriera

Chi è Marco Masini: età, altezza, moglie, figli, vita privata, canzoni, biografia e carriera del cantante questa sera, venerdì 7 maggio, ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, quiz show di Rai 1 alle ore 20:30.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia e canzoni di Marco Masini

Marco Masini è nato il 18 settembre del 1964 a Firenze, sotto il segno della Vergine. E’ uno dei cantautori italiani più apprezzati nel panorama musicale nazionale. Nonostante il suo valore, la carriera per lui è stata tutta in salita, complicata prima dalla censura e poi dall’etichetta di iettatore.

Si appassiona alla musica sin da giovanissimo. Sarà Bob Rosati a dargli fiducia concedendogli il suo studio musicale. Qui incontrerà Beppe Dati, noto compositore con cui avvierà una proficua collaborazione. Masini si dedica alla produzione di colonne sonore, poi inizia a girare l’Italia in tour, prima da solo e poi al fianco di Raf. Il successo arriverà con Vaffanculo, uno dei cavalli di battaglia del cantautore che avrebbe però presto fatto i conti con la censura. Il suo brano, considerato volgare, viene censurato dalle televisioni e dalle radio italiane. Questo non accade nel resto d’Europa, dove l’artista riscuote un grande successo. Anche nel caso di Bella Stronza Marco Masini viene bersagliato dalle polemiche dei critici al punto che nel 2001 decide di abbandonare la sua carriera di cantante.

Ha vinto il Festival di Sanremo (Categoria Giovani) e nel 1991, sempre sul palco dell’Ariston, ha ottenuto il terzo posto alle spalle di due mostri sacri come Cocciante e Renato Zero.

La moglie e i figli: la vita privata di Marco Masini

Nel 2001 Masini rivela al grande pubblico la sua relazione con Aurora Nardozzi. La relazione però finisce appena due anni dopo. I due, nonostante la notevole differenza di età, hanno deciso di convivere dopo che la ragazza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata aggredita a Firenze. Sembra che proprio la differenza anagrafica sia stata alla base della separazione della coppia.

Marco Masini non ha figli, anche se ha sempre nutrito un forte desiderio di diventare padre: “Un figlio offre un confronto con noi stessi con quel che siamo e con quel che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla“ disse in una intervista.

Marco Masini e l’etichetta di iettatore

Masini è stato etichettato come iettatore, una fama che non è mai riuscito a scrollarsi di dosso e che ha impedito alla sua carriera di spiccare. “Lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini” dichiarò nel corso di un’intervista a Visto. “E’ accaduto in passato, ma oggi non riesco a sorriderne: nell’ambiente continua ad accadere che ci sia qualcuno additato come porta sfortuna, e ora ci sono altre vittime“.