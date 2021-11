Marco Mazzocchi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, Pechino Express, biografia e carriera. Marco Mazzocchi è inviato questa sera 25 novembre del programma Quelli che… A un anno dalla morte il programma ricorda Diego Armando Maradona con Federico Russo e Marco Mazzocchi che rievocano i momenti magici della carriera del Pibe de Oro, con il suo ex compagno di squadra al Napoli Salvatore Bagni. Il programma è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Marco Mazzocchi

Marco Mazzocchi è nato a Roma il 13 aprile del 1966. Ha 55 anni. Figlio del giornalista Giacomo Mazzocchi, dal 1988 lavora in Rai, prima come collaboratore poi, a partire dal 1993, come dipendente. Ha lavorato soprattutto in ambito sportivo, collaborando con Il Processo del Lunedì, Novantesimo minuto e La Domenica Sportiva. Ha condotto quest’ultima trasmissione per cinque anni.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Marco Marzocchi

Marzocchi è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sposato con una donna di nome Monica, ma non si hanno informazioni riguardo i figli. Vive a Roma. Sul suo profilo Instagram Mazzocchi conta più di 44mila follower: officialmazzok.

La carriera di Marco Marzocchi

Inviato alle Olimpiadi del 1996, Marzocchi conduce le dirette delle Olimpiadi del 2000 e del 2004. E’ conduttore Rai anche per gli Europei di Calcio del 2000 e del 2004, e delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Nel 2002 conduce, insieme con Giampiero Galeazzi e Luisa Corna, Notti Mondiali su Rai1. Nel 2006 è il volto Rai ai mondiali di Germania.

Nel 2007 Mazzocchi partecipa a una spedizione al K2 organizzata dalla K2 Freedom, con Daniele Nardi capospedizione, fermandosi al campo base. Di questa esperienza realizza un documentario per Rai2 dal titolo K2: Il sogno, l’incubo, dedicato all’alpinista Stefano Zavka deceduto sul K2 durante quella stessa spedizione.

Dal 2014 al 2016 Mazzocchi conduce lo storico programma Novantesimo Minuto. Nel 2020 partecipa in coppia con Max Giusti a Pechino Express, formando la coppia dei Gladiatori. I due verranno poi eliminati nella semifinale del programma.

