Marco Melandri chi è: dove e quando è nato, età, biografia, carriera, moglie, figli e vita privata

Il pilota Marco Melandri sarà uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dove e quando è nato? Quanti ha? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Marco Melandri

Marco Melandri è un pilota motociclistico italiano. Campione del mondo della classe 250 nel 2002, è primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con 22 successi. Marco Melandri è nato il 7 agosto 1982 (età 39 anni), Ravenna. E’ alto 166 cm per un peso forma di 50 kg.

La carriera di Marco Melandri

Iniziò la sua carriera all’età di 5 anni come pilota nelle gare ciclistiche di BMX. A 8 anni il passaggio alle minimoto con le quali nel 1992 e nel 1994 si laureò campione italiano. Notato da Loris Reggiani nel 1996 vinse la Coppa Honda. Nel 1997 diventò campione italiano nella 125 diventando il più giovane di sempre nell’impresa. Nel 2002 il titolo in 250. Nel 2003 il passaggio nella classe regina, la 500.

Il 9 settembre 2020 Melandri ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle competizioni.

La moglie e i figli, la vita privata di Marco Melandri

Marco Melandri, soprannominato Macio, è legato dal 2005 a Manuela Raffaetà. La coppia ha una figlia, Martina, nata il 19 luglio 2014.

Tra i due, specialmente nell’ultimo periodo, non è andata molto bene. E’ stato lo stesso pilota, qualche giorno fa, a spiegarlo su Instagram:

“Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia.. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre… Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria.. Rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… Fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili… Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’ uomo, la Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava… Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!!”.