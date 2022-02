Marco Mengoni, chi è, dove e quando è nato, altezza, vita privata, compagna (o compagno)

Marco Mengoni è tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2022, sabato 5 febbraio. Mengoni, che ha vinto il Festival nel 2013 con L’essenziale, nei giorni scorsi ha conquistato il 60° platino della sua carriera con l’ultimo progetto discografico Materia (Terra). Ma chi è Marco Mengoni? Che cos’altro sappiamo di lui, della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, altezza: la biografia di Marco Mengoni

Marco Mengoni è nato a Ronciglione (Viterbo) il 25 dicembre del 1988, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha dunque 33 anni. E’ alto 188 cm.

E’ il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015.

E’ stato anche il primo artista italiano ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles, nel 2013.

Dopo aver fatto esperienza in un quintetto vocale, a 16 anni Marco Mengoni ha intrapreso la carriera di solista.

Diplomatosi in un istituto di design di Ronciglione, a 19 anni Mengoni si trasferisce a Roma e si iscrive all’Università di Lingue. Nel contempo comincia a lavorare in alcuni studi di registrazione come fonico e programmatore. Nel 2013 si trasferisce a Milano.

X Factor e il Festival di Sanremo

Nel 2009 arrivata la notorietà con la vittoria alla terza edizione del talent show X Factor e la firma di un contratto discografico con la Sony Music.

Nel corso della sua carriera Mengoni ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010, con il brano Credimi ancora, arrivato terzo, e nel 2013, vincendo con il brano L’essenziale.

Con questo brano Mengoni ha rappresentato l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2013.

Moglie, compagno, figli: la vita privata di Marco Mengoni

Poco si sa della sua vita privata. Non è noto se abbia una compagna o un compagno. In una intervista al Corriere della Sera aveva detto: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.