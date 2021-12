Marco Mengoni, chi è, dove e quando è nato, fidanzato, vita privata, biografia, X Factor

Marco Mengoni è tra gli ospiti di questa sera, venerdì 10 dicembre, a Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 condotto da Zoro.

Dove e quando è nato, età: la biografia di Marco Mengoni

Nato a Ronciglione (Viterbo) il 25 dicembre del 1988, Marco Mengoni è un cantante italiano di 32 anni. E’ il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, e il primo artista italiano ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles, nel 2013.

Dopo aver fatto esperienza in un quintetto vocale, a 16 anni Marco Mengoni ha intrapreso la carriera di solista.

Dopo aver frequentato un istituto di design nella sua cittadina natale, a 19 anni Mengoni si trasferisce a Roma e si iscrive all’Università di Lingue. Nel contempo comincia a lavorare in alcuni studi di registrazione come fonico e programmatore. Nel 2013 si trasferisce a Milano.

Marco Mengoni: X Factor e il Festival di Sanremo

Nel frattempo, nel 2009, è arrivata la notorietà con la vittoria alla terza edizione del talent show X Factor e la firma di un contratto discografico con la Sony Music.

Nel corso della sua carriera Mengoni ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010, con il brano Credimi ancora, arrivato terzo, e nel 2013, vincendo con il brano L’essenziale.

Con questo brano Mengoni ha rappresentato l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2013.

Moglie e figli: la vita privata di Marco Mengoni

Poco si sa della sua vita privata, se abbia o meno una fidanzata o un fidanzato. In una intervista al Corriere della Sera aveva detto: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.