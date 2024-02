Marco Mengoni, uno dei cantanti italiani più apprezzati dal pubblico, parteciperà come co-conduttore alla prima serata del Festival di Sanremo 2023. Vediamo la sua biografia, la carriera musicale e qualcosa sulla vita privata del cantante.

Marco Mengoni dove e quando è nato, età, biografia

Nato il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo, Marco Mengoni ha mostrato una passione per la musica sin da giovane. Crescendo, ha coltivato il suo talento e si è esibito in vari locali, segnando l’inizio di una carriera promettente.

Trasferitosi a Roma all’età di 19 anni per inseguire il suo sogno, Mengoni ha iniziato a lavorare come fonico mentre studiava all’università. Successivamente, nel 2013, si è trasferito a Milano e ha registrato ben 76 brani presso la SIAE, gettando le basi per una carriera musicale di successo.

Il trionfo a X Factor e Sanremo

Il 2009 è l’anno della svolta per Marco Mengoni, grazie alla sua partecipazione e alla vittoria nella terza edizione di X Factor. Una vincita che gli apre le porte dell’industria musicale, firmando un contratto con la Sony Music del valore di 300.000 euro. La sua presenza carismatica e la voce straordinaria conquistano il pubblico italiano.

Il debutto a Sanremo avviene nel 2010, dove si aggiudica il Premio della Critica con “Dove si vola”. Il 2013 segna un altro trionfo a Sanremo con la vittoria di “L’Essenziale”, culminando con la partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Oltre ai trionfi a Sanremo, la carriera musicale di Mengoni è punteggiata da successi internazionali. Ha collaborato con artisti del calibro di Cesare Cremonini e Gianna Nannini, dando vita all’album “Pronto a correre”. L’apice arriva con l’evento “Rtl 102.5 Power Estate Hits” all’Arena di Verona, dove il brano “Ma stasera” riscuote un successo straordinario.

Fidanzati, Instagram, curiosità e vita privata

La vita privata di Marco Mengoni è avvolta nel mistero. Se sul palco incanta con la sua personalità e voce potente, fuori dalle luci dei riflettori è noto per la sua riservatezza. Ha sempre mantenuto una certa ambiguità sessuale, ispirandosi a icone della musica che hanno abbracciato il mistero, come Renato Zero e David Bowie.

In passato, Mengoni è stato legato sentimentalmente a una ragazza di nome Claudia, ma la sua vita amorosa è rimasta largamente al di fuori della sfera pubblica. Si definisce fluido e moderno, abbracciando diversità nelle relazioni e proteggendo con cura la sua privacy.

Ad oggi, non si sa se abbia o meno una fidanzata o un fidanzato. In una intervista al Corriere della Sera un po’ di tempo fa aveva detto: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Marco Mengoni ha un profilo Instagram, che aggiorna in modo piuttosto regolare.

Sanremo 2023: un nuovo capitolo

Il 2024 vede Marco Mengoni protagonista come co-conduttore a Sanremo, confermando il suo ruolo centrale nella scena musicale italiana. La sua partecipazione promette una serata emozionante, un’occasione per il pubblico di immergersi nella personalità unica di questo straordinario artista.

