PARMA – Show del giornalista sportivo di Sky Sport Marco Nosotti nel post partita di Parma-Sampdoria, gara terminata sul punteggio di 3-3. A Marco Nosotti è stato chiesto se anche D’Aversa, allenatore del Parma, fa gli scongiuri come Gasperini quando si parla di Atalanta in Champions League. Marco Nosotti ha risposto dicendo: “Gasperini ha fatto le corna? Non so se D’Aversa ha fatto lo stesso quando si parla di Parma salvo perché non guardo il dietro degli uomini…”. Il siparietto è terminato con le inevitabili risate nello studio di Sky Sport.

Parma-Sampdoria 3-3, il tabellino della partita giocata a maglie inverse dalle due squadre.

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella (42′ st Stulac), Barillà (1′ st Sprocati); Ceravolo (20′ st Siligardi), Gervinho. A disp: Frattali, Brazao, Gobbi, Sierralta, Dezi, Rigoni, Machin. All: D’Aversa.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru (43′ st Saponara); Praet, Ekdal, Jankto; Defrel (35′ st Caprari); Gabbiadini (11′ st Barreto), Quagliarella. A disp: Rafael, Belec, Tavares, Farabegoli, Vieira, Linetty, Sau. All: Giampaolo.

Arbitro: Fabbri Marcatori: 2′ Gazzola (P), 27′ (rig.), 16′ st Quagliarella, 38′ Defrel (S), 22′ st Kucka (P), 27′ Bastoni (P) Ammoniti: Colley, Barreto (S), Barillà, Dimarco, Kucka (P) Espulsi: Colley (S), Kucka (P).

Il migliore in campo è stato Fabio Quagliarella, autore di una doppietta che consolida il suo primato nella classifica marcatori del campionato italiano di calcio di Serie A.