Marco Predolin chi è: dove e quando è nato, età, altezza, moglie, figli e biografia

Chi è Marco Predolin? Marco Maria Dalmazio Predolin, o se preferite, più semplicemente Marco Predolin, sarà uno degli ospiti nel salotto de La Volta Buona. Cosa sappiamo su di lui? Cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata? Andiamo con ordine.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Marco Predolin

Nato il 26 marzo del 1951 Marco Predolin, calcolatrice alla mano, ha quindi 72 anni. Segno zodiacale: ariete. Altezza: 187 cm. Millimetro più, millimetro meno. Nato a Parma in una famiglia di esuli veneti Predolin nel 1976, la stagione delle prime radio libere, inizia a lavorare in alcune radio private. Nel 1979 arriva a Radio Monte Carlo. Il successo per Predolin arriva quando inizia a lavorare in Fininvest.

La carriera di Marco Predolin

Per le televisioni di Berlusconi Predolin presenta diversi programmi di successo tra cui Il Gioco delle Coppie, Passiamo la notte insieme e una Rotonda sul mare. Negli anni ’90 il passaggio in Rai dove conduce La cultura dell’occhio. Ad inizio millennio, nel 2004, dopo un periodo di pausa, torna in televisione come concorrente de La Talpa. Dal 2016 è uno degli speaker di Radio Zeta. Nel 2017 partecipa al Grande Fratello Vip. Nel 2023 invece arriva la chiamata per l’Isola dei Famosi.

Un’ottima carriera, quella di Predolin ma forse con qualche rimpianto. “Se avessi fatto il bravo – ha detto una volta il conduttore – oggi sarei al posto di Gerry Scotti o Paolo Bonolis”.

La vita privata

Cosa sappiamo invece sulla sua vita privata? Predolin da poco si è sposato con Laura Fini. Lei ha 22 anni in meno di Predolin e lavora nel suo ristorante. Almeno così raccontano le cronache. La coppia non ha figli anche se il conduttore ne ha già avuti tre da un precedente matrimonio e da un’altra relazione: Alan, Gilda e Bianca.