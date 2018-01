ROMA – Una puntata carica di scintille quella di Otto e mezzo andata in onda la sera dell’11 gennaio. I protagonisti della lite in diretta stavolta sono stati il giornalista Marco Travaglio e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, definita come “l’ala destra di Renzi”.

La conduttrice Lilli Gruber ha ospitato nel suo salotto serale il giornalista e il ministro, tutto sembra procedere bene durante il confronto mai poi i toni si scaldano. Ad attaccare per primo è il giornalista, che senza pietà annienta la Lorenzin:

“Lei non ha alcuna credibilità… Il fatto che lei parli più di Spelacchio invece dell’insider trading di Renzi dice come siete ridotti”.

