ROMA – Raidue vuole commissionare ad Alessandro Travaglio, 23enne rapper e musicista, figlio del noto giornalista Marco, la sigla del programma “Popolo Sovrano”. È quanto rivela La Repubblica in un articolo di Goffredo De Marchis. Carlo Freccero, direttore della seconda rete Rai dallo scorso novembre, avrebbe infatti dato l’ok al giovane artista, nome d’arte Trava, abbastanza conosciuto nel mondo del rap, e già conosciuto anche al pubblico televisivo per una sua apparizione con il padre a “Scherzi a Parte” su Canale 5 e per aver preso parte su Sky al talent show “Italia’s Got Talent”.

Stando a quanto riporta Repubblica, dalla Rai in via informale hanno fatto sapere che l’ipotesi Travaglio per il trailer del nuovo programma di punta serale di Raidue è vera e che mercoledì sera si terrà la riunione decisiva per il varo della trasmissione, che sarà condotta da Alessandro Sortino. Nella riunione dovrà essere scelto anche l’autore del tema musicale e al figlio di Marco Travaglio avrebbero chiesto un testo originale.