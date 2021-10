Margaret Atwood chi è: età, vita privata, nome completo, romanzi, Il Racconto dell’Ancella, il femminismo. La poetessa, scrittrice, ambientalista e attivista nel femminismo è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno dalle 14 condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nata Margaret Eleanor Atwood

Margaret Eleanor Atwood è nata ad Ottawa in Canada il 18 novembre 1939, Ha 81 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Margaret è una poetessa, scrittrice e ambientalista canadese. Prolifica critica letteraria, femminista e attivista, è stata vincitrice del premio Arthur C. Clarke e del Premio Principe delle Asturie per la letteratura, e soprattutto due volte del prestigioso Booker Prize dopo essere arrivata in finale per cinque volte.

La Atwood è una delle scrittrici viventi di narrativa e di fantascienza (o narrativa speculativa) più premiate. È conosciuta particolarmente per i suoi romanzi e le sue poesie, ma è anche nota per la sua notevole attività a favore del femminismo.

Molte delle sue poesie sono ispirate a miti e fiabe. Ha inoltre pubblicato racconti nella rivista Playboy. Le sue opere testimoniano una continua e profonda preoccupazione per la civiltà occidentale e per la politica, da lei considerate a un crescente stadio di degrado.

Margaret Atwood, dai romanzi alle serie tv

Da La donna da mangiare a Tornare a galla fino a Il racconto dell’ancella, Vera spazzatura e altri racconti, L’ultimo degli uomini e il più recente L’anno del Diluvio, la narrativa di Margaret Atwood si presenta in una veste tormentata e visionaria, non priva però di spiragli ottimistici.

La vasta cultura e l’ironia sono due componenti fondamentali della sua opera, accompagnate quali sono da sensibili cambiamenti di stile da opera ad opera e continui rimandi sia ad episodi della vita contemporanea, sia a scrittori di epoche precedenti.

Molti anche i romanzi noti. Tra questi segnaliamo The Handmaid’s Taledivenuto una serie tv, il notissimo Il Racconto dell’Ancella, L’Altra Grace, Il canto di Penelope.

Marito e figli di Eleanor Atwood

Nel 1968, ha sposato Jim Polk, dal quale ha divorziato nel 1973. Nel 1976 ha avuto una figlia, Eleanor Atwood Jess Gibson, dal suo compagno, il romanziere Graeme Gibson.