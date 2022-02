Margherita Mazzucco chi è, età, altezza, peso, dove e quando è nata, fidanzato, Instagram, vita privata. Protagonista di uno dei successi televisivi degli ultimi anni, Margherita è Elena (o Lenù) de L’Amica Geniale. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Margherita Mazzucco

Margherita Mazzucco è nata a Napoli il 26 settembre 2002. Allo stato attuale ha 19 anni. E’ nata sotto il segno zodiacale della Bilancia. E’ alta 166 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno ai 57 chili.

La ragazza frequenta il liceo classico quando Saverio Costanzo inizia le ricerche per le due protagoniste della serie tratta dai libri di Elena Ferrante L’amica geniale. Quasi per caso partecipa al provino il penultimo giorno, senza alcuna preparazione e senza aver letto i libri. In seguito viene richiamata per un provino a Roma, dove conosce Gaia Girace, co-protagonista con cui scatta subito una profonda sintonia.

Fidanzato, Instagram, la vita privata di Margherita Mazzucco

Margherita è molto riservata sulla propria vita privata. In passato aveva detto di avere un fidanzato, del quale però non si conoscevano nome e identità. Non sappiamo però se la loro storia vada avanti oppure no. Ha un profilo ufficiale su Instagram, account privato.

Margherita Mazzucco, da L’Amica Geniale a Chiara

Dopo l’Amica Geniale, Margherita è stata scelta per il film Chiara, il nuovo film di Susanna Nicchiarelli che la vede nel ruolo della santa di Assisi.