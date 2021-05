Margherita Vicario chi è, età, fidanzato, Pietro Sermonti, Instagram, I Cesaroni, vita privata

Chi è Margherita Vicario, età, fidanzato, Pietro Sermonti, Instagram, I Cesaroni, vita privata dell’attrice e cantante. Margherita Vicario infatti è tra i protagonisti di Propaganda, lo storico programma di Diego Bianchi in onda questa sera su La7 in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Margherita Vicario

Margherita Vicario è nata a Roma il 13 febbraio del 1988, ha 33 anni di età ed è un’attrice e cantautrice italiana. Nel 2009 si laurea all’Accademia europea d’arte drammatica e inizia a lavorare come attrice soprattutto per fiction e film, diretta al cinema da Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen e in televisione da Lamberto Bava, Michele Soavi e Riccardo Donna (I Cesaroni, Il candidato, I Borgia).

Parallelamente, approfondisce lo studio del canto con il soprano Silvia Gavarotti e fa per tre anni parte del gruppo Marcello e il Mio Amico Tommaso come corista e percussionista. Scrive e interpreta alcuni brani per colonne sonore di serie televisive (Piper, Immaturi). Nel 2020 esce il suo primo singolo in collaborazione con l’etichetta Island Records, Giubbottino, che continua il nuovo percorso iniziato l’anno precedente. Nello stesso anno escono anche Pincio e Piña colada, quest’ultimo con la partecipazione del rapper Izi, che anticipano il secondo album di prossima uscita.

Fidanzato e vita privata di Margherita Vicario

Margherita Vicario è nipote dell’attore e regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà, e figlia del regista Francesco Vicario. Anche lo zio Stefano Vicario è un regista (tra le altre cose, è stato regista di varie edizioni del Festival di Sanremo).

Per quanto riguarda la sua vita privata, Margherita Vicario dal 2011 al 2016 circa, è stata fidanzata con l’attore Pietro Sermonti: i due hanno vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori ed era davvero raro vederli insieme. Oggi il fidanzato di Margherita Vicario è Francesco Coppola e non mancano tenere dediche sui social network con foto che li ritraggono insieme, felici ed innamorati come non mai. Qui il suo profilo Instagram ufficiale.