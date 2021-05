Margot Sikabonyi chi è, età, altezza, fidanzato Jacopo Lupi, figli, vita privata, ex Pietro Sermonti, yoga, vero nome, biografia e carriera (foto Ansa)

Chi è Margot Sikabonyi età, altezza, fidanzato Jacopo Lupi, figli, vita privata, ex Pietro Sermonti, yoga, vero nome, biografia e carriera dell’attrice. Margot sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto. Programma televisivo di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Margot Sikabonyi

E’ nata a Roma il 16 dicembre del 1982. Il suo vero nome è Laura Marguerite Sikabonyi. Margot è solamente un nome d’arte. E’ un’attrice italiana di padre ungherese e madre canadese, nota soprattutto per il ruolo di Maria Martini nella serie televisiva Un medico in famiglia. E’ alta 165 cm, mentre non abbiamo informazioni precise sul suo peso.

Il fidanzato Jacopo Lupi, l’ex Pietro Sermonti, i figli: vita privata di Margot Sikabonyi

Dal 2003 al 2009 ha avuto una relazione con il collega Pietro Sermonti conosciuto sul set della terza stagione della fiction Un medico in famiglia.

Dal 2013 è legata sentimentalmente a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James, nato il 22 maggio 2015, e Leonardo, nato nel marzo 2017.

Pratica lo yoga e le piace leggere e cucinare. Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservata e preferisce parlare di lavoro.

Margot Sikabonyi ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto

Oggi Margot sarà tra gli ospiti di Detto Fatto. Trasmissione televisiva condotta su Rai 2 da Bianca Guaccero. E’ difficile che parli della sua vita privata perché come abbiamo spiegato è molto riservata. E’ più probabile che parli dei suoi prossimi progetti professionali da attrice.