Maria Amelia Monti chi è: età, altezza, marito, figli, figlio adottato, Instagram, vita privata e biografia. Forse molti di voi la ricorderanno nella sua professione di attrice, soprattutto per i ruoli svolti in tv a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Ma andiamo a conoscerla meglio nel privato.

Dove e quando è nata, età, altezza, nonno famoso, buddhismo: la biografia di Maria Amelia Monti

Maria Amelia Monti è nata a Milano il 30 giugno 1961. Dunque allo stato attuale ha 60 anni, anche se tra poco ne compirà 61. E’ del segno zodiacale del Cancro. La sua altezza dichiarata è di 1,73 metri.

È figlia dell’architetta Anna Maria Bertarini e nipote del pittore Cesare Monti. La Monti ha sposato la fede del buddhismo.

Marito, figli, figlio adottato: la vita privata di Maria Amelia Monti

L’attrice è legata a Edoardo Erba, che è un drammaturgo, regista teatrale, sceneggiatore e accademico italiano. Marito o compagno? Molti (tra cui la pagina Wikipedia dell’attrice) parlano di marito, in realtà sembra che i due non siano sposati.

In una intervista di qualche tempo fa, l’attrice disse: “Io e mio marito (la persona che chiamo marito) in realtà non siamo sposati. Poi ognuno è libero di fare le proprie scelte nella vita. Comunque non sento questa necessità di sposarmi”.

I due hanno comunque tre figli: due naturali, Marianna e Leonardo, ed uno adottato di origini etiopi di nome Rabel. A proposito di quest’ultimo, la donna ha spesso raccontato che tutte le pratiche per l’adozione non sono state affatto semplici, dal momento che sono durate ben quattro anni.

Maria Amelia Monti ha un profilo ufficiale su Instagram, su cui alterna foto della propria vita privata con immagini relative alla sua attività professionale.

Maria Amelia Monti e Gerry Scotti

Maria Amelia Monti è stata “sposata” per diversi anni con Gerry Scotti. Sposati per finta, sul set di una sit-com di successo. E qualche anno fa la Monti ha raccontato: “Mio figlio un giorno disse a scuola: vi faccio un annuncio, mio padre non è Gerry Scotti. Me lo chiedono tutti i giorni. Abbiamo lavorato insieme per una decina di anni. Abbiamo riso tantissimo e queste risate ci hanno unito. Non usciamo spesso e probabilmente non andiamo neanche tanto d’accordo ma ci amiamo tantissimo”.

“Quando è morto mio padre sono andata con mia madre a organizzare ai funerali. E lì quello delle pompe funebri mi disse: non le ricordo Gerry Scotti? Siamo rimasti tutti un po’ così. Era un momento drammatico. Poi dopo ci abbiamo riso tutti”.