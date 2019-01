Maria Cataleya, la fidanzata di Emre Can incanta su Instagram con foto sensuali

TORINO – Emre Can è arrivato da poco tempo in Italia, per giocare con la Juventus, ma la sua fidanzata, la modella Maria Cataleya, è già sul podio delle wags per le sue forme mozzafiato. La Cataleya spopola su Instagram dove ogni sua foto raccoglie migliaia di like. La Cataleya ha un fisico praticamente perfetto e il suo aspetto fisico ha mandato letteralmente in tilt i tifosi della Juventus che seguono ogni suo aggiornamento social.

Gli aggiornamenti Instagram di Maria Cataleya

Visualizza questo post su Instagram Akasya ist jetzt ein YouTube Star ⭐️ 🌚 Un post condiviso da Maria Cataleya (@cataleya.mae) in data: Gen 16, 2019 at 2:38 PST

Visualizza questo post su Instagram F•R•I•E•N•D•S 👩‍❤️‍💋‍👩 Un post condiviso da Maria Cataleya (@cataleya.mae) in data: Gen 13, 2019 at 2:45 PST