Maria De Filippi: “Amici, Uomini e Donne e Temptation Island, ecco cosa succederà”

ROMA – Che fine faranno Amici, Uomini e Donne e Temptation Island? A rispondere, intervistata da Vanity Fair, è la stessa Maria De Filippi.

Amici.

La conduttrice non ha smesso di lavorare e ha messo in cantiere anche “Amici Speciali”, quattro serate di ballo e canto in prima serata su Canale 5 per aiutare l’Italia in questo momento difficile.

“L’idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo.

Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara.

Non ci sarà il pubblico e ci saranno le distanze da rispettare. Naturalmente ci sarà una gara e un vincitore, ma con uno spirito diverso”.

Uomini e Donne.

“Lunedì 4 maggio riprende Uomini e Donne nella sua versione classica, anche se fino a un certo punto, visto che non ci sarà né il pubblico, né tutte le persone che vivono a Milano e nelle zone più colpite dal coronavirus.

Penso che una parte digitale resterà anche nella nuova versione”.

Temptation Island.

“Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori.

La gelosia nasce sempre da questo, Stiamo cercando di lavorare su questo”. (Fonte: Vanity Fair).