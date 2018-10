ROMA – Sembra sia stata una telefonata arrivata al direttore generale della Rai, Fabrizio Salini, a bloccare la messa in onda dell’intervista delle gemelline Camilla e Corinne a Maria De Filippi durante il programma Vieni da me, condotto da CAterina Balivo. Una telefonata “al veleno”, scrive DavideMaggio.it, “che aveva l’obiettivo di bloccare l’intervento: Rai1 non può regalare l’ennesimo spot al principale volto della concorrenza”.

Sul suo sito solitamente ben informato Davide Maggio scrive: “Possiamo anticiparvi che la TV pubblica abbia scelto di non mandare in onda il segmento denominato Tè delle Principesse che avrebbe visto la conduttrice di Canale 5 protagonista. Alla base dello stop, pare ci sia una telefonata al veleno arrivata al Direttore Generale, Fabrizio Salini, che aveva proprio l’obiettivo di bloccare l’intervento: Rai 1 non può regalare l’ennesimo spot al principale volto della concorrenza”.

Non è la prima volta, durante questa stagione, che un volto noto di Mediaset viene bloccato in Rai: Barbara D’Urso era stata invitata a Cartabianca su Rai3 da Bianca Berlinguer, ma il suo arrivo è stato stoppato, mentre Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi sono state bocciate a Domenica In.

Un breve video dell’intervista delle gemelline a Maria De Filippi è comunque circolato online e qui lo riprendiamo.