ROMA – Maria De Filippi a reti unificate, o quasi. Lunedì 22 ottobre la regina dei programmi Mediaset sarà infatti sia a Uomini e donne, il format che conduce ormai dal 1996, sia a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo su Rai 1.

Intervistata dalle due piccole Camilla e Corinne a Il tè delle principesse, appuntamento fisso del programma Rai della Balivo, De Filippi ha parlato di sé e del suo passato: “A scuola andavo benino, ma solo nelle materie che mi piacevano tanto. E poi a volte copiavo, e ho preso tante note perché arrivavo spesso in ritardo e in classe chiacchieravo con la mia compagna di banco”.

La signora Costanzo ha accettato l’invito di Caterina Balivo per una chiacchierata informale con le due gemelline munite di tulle colorati, tè e biscotti. “Mi piacerebbe diventare nonna, pensa che bello diventare nonna di due gemelline come voi due”, ha detto Maria De Filippi. Per tutti i suoi fan, dunque, quello di lunedì si preannuncia come un pomeriggio molto intenso, in cui la signora dei programmi Mediaset apparirà anche sulla tv pubblica.