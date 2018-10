ROMA – “Non mettere il cu** a pizzo”: Maria De Filippi scherza con Belen Rodriguez durante l’ultima puntata di Tu si que vales, andata in onda sabato sera 20 ottobre su Canale 5.

La showgirl argentina si è presentata con un abitino corto per testare una tavola da surf: non proprio la mise più adatta. E Maria De Filippi glielo ha fatto notare: “Belen con te è sempre un casino, le tette, le mutande…”, le ha detto, per poi aggiungere: “Non mettere il culo a pizzo”.La Rodriguez ha accolto il rimprovero con una sonora risata e ha dimostrato che il suo sedere “a pizzo” le serviva effettivamente per mantenere l’equilibrio: “Sono fatta così io, costituzione”, ha detto.