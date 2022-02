Maria De Filippi chi è, età, dove e quando è nata, Maurizio Costanzo, figli, vita privata, Amici, dove vive, biografia e carriera. La conduttrice Maria De Filippi è ospite questa sera 16 febbraio del programma Michelle Impossible. Il programma condotto da Michelle Hunziker è in onda su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Maria De Filippi

Maria De Filippi è nata a Milano il 5 dicembre del 1961. Ha 60 anni. E’ figlia di un rappresentante di medicinali e di una professoressa di italiano, latino e greco. Dopo il diploma liceale, si laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia. Dopo aver lavorato come redattrice di tesi, nel 1989 conosce Maurizio Costanzo. La De Filippi inizia così a lavorare per lui come assistente, debuttando in televisione nel 1992 con la conduzione del talk show di Canale 5 Amici.

Maurizio Costanzo, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Maria De Filippi

Nel 1990 la conduttrice inizia una relazione con Maurizio Costanzo. I due si sposano nel 1995, matrimonio che è stato celebrato con rito civile al comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2004 la coppia adotta il loro unico figlio, Gabriele, che lavora con lei nella redazione di Uomini e Donne. “E’ un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele”, ha dichiarato la conduttrice in un’interivista parlando di Gabriele. La De Filippi vive e lavora a Roma.

La De Filippi ama molto i cavalli. Ha iniziato a fare equitazione da bambina e ora ne possiede tre. Una delle sue più grandi amiche è Sabrina Ferilli.

Nel 1993, con Maurizio Costanzo, la De Filippi fu vittima del fallito attentato di via Fauro a Roma, organizzato da Cosa Nostra per ritorsione contro Costanzo, all’epoca realizzatore di diversi programmi incentrati sulla lotta alla mafia. La coppia è riuscita a scampare miracolosamente scegliendo una macchina diversa dal solito.

La carriera di Maria De Filippi

Dal suo debutto nel 1992, la conduttrice ha consolidato la sua notorietà negli anni successivi presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete Mediaset, come Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tú sí que vales e Amici di Maria De Filippi.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MARIA DE FILIPPI