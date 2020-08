Stefano De Martino tradì Emme Marrone con Belen Rodriguez. Questo scandalo amoroso accade 8 anni fa ed oggi Maria De Filippi ammette: “Fui io a dire tutto alla cantante”.

Stefano De Martino tradì Emma con Belen. A rivelare come andarono le cose è Maria De Filippi a Gente.

Al settimanale, la popolare conduttrice Mediaset ha svelato le circostanze in cui la cantante salentina venne a conoscenza del tradimento subito dal fidanzato che, a quanto pare si era innamorato perdutamente di Belen.

L’edizione 2012 di Amici di Maria De Filippi viene ricordata soprattutto per la fine dell’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino, amore nato all’interno della scuola che li vedeva tra gli allievi.

La coppia divenne poi protagonista della nuova stagione del talent con ruoli diversi. Lui ballerino professionista, lei come guest star di numerose puntate del Serale.

Durante la fase finale della trasmissione che tra i due si consumò il tradimento.

Il ballerino si era invaghito di Belen Rodriguez, presenza fissa dell’edizione 2012 di Amici 11.

A farne le spese fu la cantante salentina.

Ora, a distanza di molti anni è Maria De Filippi a rivelare come Emma venne a sapere del tradimento.

Fu la popolare conduttrice a parlare con l’artista salentina.

Maria De Filippi, il racconto a Gente

Ecco cosa racconta Maria De Filippi a Gente:

“Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.

Belen e la confessione: “Ecco quando scattò la scintilla con Stefano De Martino”

Belen Rodriguez, lo scorso marzo confessò durante l’emergenza coronavirus, che la sua relazione con De Martino era giunta al capolinea per la seconda volta.

Ora racconta che fu un’esibizione di Stefano sul palco di “Amici 11” al fianco di Nunzio Perricone, ballerino del programma poi eliminato a farle scattare la scintilla:

“Quella sera me la ricordo come se fosse ieri…E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai” (fonte: Il Giornale, Gente).