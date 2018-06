ROMA – Geppi Cucciari intervista Maria De Filippi durante la puntata finale di Amici 17 e la conduttrice si commuove ricordando la madre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La comica sarda e la regina dei talent Mediaset hanno avuto una chiacchierata nello studio dei Amici.

Cucciari ha intervistato Maria partendo dai suoi studi: “Mi sono laureata con 110 e lode con una tesi a metà tra Diritto pubblico e Scienze delle finanze”, ha ricordato la conduttrice, che poi, però, ha voluto aggiungere scherzosamente: “Però guarda che al liceo copiavo”.

Quindi, in un dialogo che ha toccato tutti i punti della vita di Maria, dall’amore per gli animali alle lezioni di crossfit, l’intervista si è fatta più intensa: “Cosa c’è di pesante nella tua vita?”, ha domandato Geppi.

Al che Maria De Filippi ha aspettato qualche secondo prima di rispondere: “Poco, io ho una vita molto fortunata”, ha risposto quindi, tra gli applausi del pubblico. Dopo non molto, però, Geppi Cucciari ha domandato alla conduttrice del suo rapporto con la madre e lei, trattenendo qualche lacrima e con la voce rotta dall’emozione, ha risposto: “Mia madre per me è stata una figura importantissima nella vita e non c’è giorno in cui non ci pensi nemmeno una volta”.