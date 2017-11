ROMA – Minacce di morte per la regina della tv Maria De Filippi dopo il trono gay a Uomini e donne. A rivelarlo è la De Filippi in una intervista al settimanale Oggi, in cui ammette di essersi rivolta alla Digos dopo aver ricevuto minacce anonime e di aver avuto molta paura.

Rachele Nenzi sul quotidiano Il Giornale scrive che Maria De Filippi, regina delle reti Mediaset, ha confessato al noto settimanale che il trono gay per Uomini e donne è pronto a tornare e sta già cercando un nuovo tronista, ma dopo la prima edizione del programma le sono state recapitate minacce e spiega di essere molto esposti: