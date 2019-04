ROMA – Maria De Filippi, durante l’intervista da Raffaella Carrà in A Raccontare comincia tu, ha rivelato di un episodio di molti anni fa che poteva rivelarsi molto pericoloso ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice ha raccontato un po’ della sua vita e di quella che è stata la sua infanzia. In particolare il rapporto con il fratello maggiore.

Per il fratello non fu facile accettare la nascita di Maria essendo più grande di sette anni e fino a quel momento era stato il cocco della famiglia. La conduttrice ha spiazzato tutti raccontando che voleva sapere tutto di suo fratello per lei, essendo il suo mito infantile. Però suo fratello teneva moltissimo alla sua privacy e non voleva assolutamente che lei entrasse anche solo per pochi minuti nella sua cameretta.

“Non entrare più nella mia stanza, se entri ti sparo”, le disse il fratello. La De Filippi accettava sempre le sfide e prese questa minaccia come uno sprone. Così entrò di colpo nella sua stanza e il fratello di tutta risposta prese la sua pistola a piombini, le sparò in fronte e i genitori furono costretti a portare Maria De Filippi in ospedale. “Mi lasciò il segno, qui in fronte“, ha ricordato ridendo Maria. (fonte A RACCONTARE COMINCIA TU)