Maria De Filippi pronta a lanciare un nuovo programma: Giortì

ROMA – Maria De Filippi sarebbe pronta a lanciare un nuovo programma.

Qualche mese fa su WittyTv, sito della società della conduttrice, era comparso questo annuncio che già in qualche modo dava notizia del nuovo programma: “Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare.”

Il progetto, “Giortì”, sarà prodotto dalla Fascino, la società di Maria De Filippi, con la MediaMai di Davide Maggio e Mattia Buonocore.

“Giortì” andrà in onda su “La5” nei prossimi mesi e potrà contare su due volti “di punta” del giro De Filippi: Giulia De Lellis e Gemma Galgani.

Fonte: Il Fatto Quotidiano.