ROMA – Si è sfiorata la rissa a Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5, tanto che Maria De Filippi, seduta nella giuria insieme a Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerby, ha fatto il gesto dell’ombrello a chi ha scatenato la reazione del pubblico, la coppia Ninfa e Frank.

I due si sono esibiti con un brano sulla pace nel mondo e l’apocalisse: parole molto cupe accompagnate da uno show non all’altezza, che non è piaciuto né ai giurati né al pubblico. Peccato che Ninfa e Frank non abbiano accolto le critiche senza ribattere, ma anzi abbiano iniziato ad augurare “l’apocalisse” a tutti gli spettatori in studio e alla fine a fare loro il gesto dell’ombrello.

E’ stato a quel punto che la solitamente pacata Maria De Filippi non c’ha visto più e si è messa a rispondere al duo invitandoli a fare quel gesto alla giuria, e ha mimato lei stessa il gestaccio. “Posso dirti una cosa?, ha domandato la De Filippi. A quel paese dovevi mandarci noi. Fai quel gesto a noi. Siamo noi che ti abbiamo detto di no. Fallo a noi, non a loro! Un po’ di pa**e, e che ca**o. Non lo dire a loro, non hanno fatto niente!”. Il suo intervento è stato accolto con un’ovazione dal pubblico in studio e ha convinto la coppia a lasciare il palco.