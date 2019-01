ROMA – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 gennaio, Maria De Filippi è stata vista entrare a sorpresa nella storica sede Rai di viale Mazzini a Roma dove avrebbe incontrato la neodirettrice di Raiuno, Teresa De Santis. La notizia è stata lanciata dall’agenzia “Adnkronos”.

Difficile, davvero difficile, che la conduttrice possa lasciare Mediaset. Praticamente… impossibile.

“Quasi impossibile – scrive il sito “TvZap” – pensare ad un divorzio da Mediaset della conduttrice-pilastro di Canale 5, alla guida da anni di tutti i programmi del sabato della rete ammiraglia Mediaset ma anche di altre trasmissioni di successo come Uomini e donne, vero e proprio catalizzatore dell’attenzione del pubblico nella fascia pomeridiana”.

C’è però già chi azzarda, per esempio “Leggo” e lo stesso “TvZap”, che la conduttrice possa esser stata convocata per discutere della conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Quello del 2020. Fosse così si tratterebbe di un ritorno all’Ariston per Maria De Filippi dopo la co-conduzione con Carlo Conti del 2017.