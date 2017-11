ROMA – Maria De Filippi svela in anticipo quello che accade sulla fiction di Rosy Abate: “Guardala perché il figlio..”. La gaffe della conduttrice va in onda durante l’ultima puntata di “Tu si que vales”: qui, la moglie di Costanzo si fa scappare un retroscena della attesissima puntata che è poi è andata il giorno dopo, ossia domenica sera.

Parlando con Belen, Maria la invita a seguire la fiction perché “succederà che lei ritroverà il figlio”. In studio tutto ridono dicendo “finiremo su tutti i blog, è uno spoiler”. Lei, come mostra il filmato pubblicato da Corriere Tv, cerca di rimediare dicendo che lo ha immaginato. La versione della De Filippi è però poco credibile e, come si dice in questi casi, la frittata ormai è fatta.