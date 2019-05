ROMA – Una foto postata da Gerry Scotti sui social che ha scatenato i fan. Nell’immagine infatti c’è Maria De Filippi che appare diversa dal solito e così, qualche utente, crede sia l’effetto di alcuni piccoli interventi di bellezza. La conduttrice infatti, è apparsa nel selfie dell’amico e conduttore Gerry Scotti, un po’ gonfia sulle guance. Molti follower credono che Maria sia ricorsa all’uso botox come molte delle sue colleghe.

“Ma cosa ti sei fatta in faccia Maria…sei irriconoscibile, ma che bisogno avevi …non ti si vedono gli occhi…ma perché uno non deve accettare il passare degli anni…se uno va a vedere le sue foto di qualche anno fa è un’altra persona”, “Non ti si può guardare”, sono alcuni dei commenti critici verso la De Filippi.

Questa non è la prima volta che una foto della conduttrice scateni la polemica tra i suoi fan. Qualche tempo fa un suo scatto è stato oggettodi critiche e insulti da parte di molti utenti. Proprio in quell’occasione, la De Filippi ha replicato a coloro che l’avevano accusata di essersi rifatta gli zigomi rivelando gli interventi estetici ai quali si è sottoposta negli ultimi anni. “Non mi sono ritoccata gli zigomi. In passato ho fatto botulino, una blefaroplastica, per una questione di salute, avevo degli xantelasmi. Ho fatto un laser sottocute nelle gambe, per rigenerare i tessuti. I risultati li dovrei vedere tra tre mesi, ora ho solo lividi. Se mi dicessero di rifare il fondoschiena, non direi di no. L’importante è farsi bene”. (fonte INSTAGRAM)