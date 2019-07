ROMA – Maria De Filippi, in questo momento è lontana dalla televisione. Anche ora però, stando a quanto trapelato da “Chi” che pubblica delle foto, continua a pensare al suo lavoro pur stando in vacanza. Una tra le regine di casa Mediaset ha infatti scelto di fare una mini crociera in barca in Corsica lontana da occhi indiscreti. Maria ha però deciso di portare con sé lo staff con cui lavora ripetendo così un “rito” che va avanti da anni.

I numerosi programmi che la De Filippi conduce e spesso produce, la costringono ad un vero e proprio tour de force. Così presente sullo schermo come lei, in casa Mediaset, c’è forse solo Barbara D’Urso. E così anche le ferie diventano un’occasione per pianificare il lavoro. In alcune foto pubblicate dal settimanale della Mondadori, si vede Maria De Filippi a bordo di una barca noleggiata per fare un giro della Corsica. L’equipaggio è composto dai suoi colleghi di lavoro: nello staff, da poco si è aggiunto anche Rudy Zerbi.

La conduttrice, nelle foto indossa un bikini bianco appare serena e sorridente, rincuorata forse anche dagli ottimi indici d’ascolto dei programmi Mediaset che conduce o produce. Si tratta di “Uomini e donne” “Amici”, “C’è posta per te”, fino a “Temptation island”, un vero e proprio successo estivo delle reti fondate da Berlusconi.

Fonte: Chi, Leggo