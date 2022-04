Maria de Medeiros chi è: età, dove e quando è nata, vita privata, altezza, Instagram, Pulp Fiction, la canzone napoletana. L’attrice e regista portoghese è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto a partire dalle ore 14 da Serena Bortone su Rai Uno.

Età e dove e quando è nata: la biografia di Maria de Medeiros

Maria Esteves de Medeiros Victorino de Almeida (questo il suo nome completo) è nata a Lisbona in Portogallo il 19 agosto 1965. Ha 56 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Maria è un’attrice e regista portoghese, coinvolta in produzioni cinematografiche sia europee sia statunitensi. È la figlia del cantante e compositore António Victorino de Almeida.

Marito e figli, la vita privata di Maria de Medeiros

Maria è sposata con un artista e cameraman di talento. Il suo nome non è noto. Ha anche due figli, un maschio ed una femmina, i cui nomi non sono noti. Qui il suo profilo Instagram.

La carriera di Maria de Medeiros

Maria debutta nel 1981. Tra i ruoli più noti interpretati vi sono quello della scrittrice Anaïs Nin nel film biografico del 1990 Henry & June di Philip Kaufman. Maria de Medeiros viene poi scelta da Tarantino nel 1994 per interpretare Fabienne, la fidanzata di Butch Coolidge (interpretato da Bruce Willis) in Pulp Fiction. Nello stesso anno vince la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film Três irmãos di Teresa Villaverde.

Il debutto è con il film “Silvestre”. Recita in teatro per molti anni ed ha anche inciso tre album come cantante. Al cinema la vediamo anche in “Uova d’ oro”(1993)”, “Le Détective et la mort” (1994) e “Airbag” (1997).

Nel 2000 ha diretto il suo primo lungometraggio, “Capitani d’aprile”, presentato al festival di Cannes. Dal 2005 al 2009 ha recitato nella serie televisiva francese “Vénus et Apollon” diretta da Tonie Marshall.

Lo spettacolo “Ossessione napoletana”

Maria de Medeiros sarà da Serena Bortone con Mauro Gioia per presentare il prossimo spettacolo “Ossessione napoletana“, che andrà in scena dall’8 al 10 aprile al Teatro Viviani di Napoli.

L’attrice ha un forte legame con Napoli nato nel 2004 quando interpretò la nobildonna portoghese Eleonora Pimentel Fonseca nel film “Il resto di niente”. Da quel momento si è appassionata moltissimo a Napoli, la visita spesso e coltiva il sogno di interpretare un personaggio di Eduardo De Filippo. Paolo Sorrentino è diventato il suo regista preferito.