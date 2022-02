Maria Di Biase chi è, età, malattia, altezza, peso, marito, figli, dieta, dove e quando è nata, vita privata, Instagram. E’ una comica venuta alla ribalta in coppia con il compagno. Ora fa parte (da sola) del cast di Lol 2. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza e peso, la biografia di Maria Di Biase

L’attrice è nata a Montreal (Canada) il 17 dicembre 1974. Allo stato attuale ha quindi 47 anni. E’ del segno zodiacale del Sagittario. Non abbiamo informazioni precise né sul suo peso, né sulla sua altezza.

Maria ha però origini italiane, per la precisione molisane. Cresciuta fin da piccola a Bologna, nel cui ateneo Universitario ha studiato Matematica.

Marito, figli, dove vive, Instagram, la vita privata di Maria Di Biase

E proprio a Bologna ha conosciuto Corrado Nuzzo, che è diventato il suo compagno di vita (oltre che sodale professionale). Si sono conosciuti “in una scuola di teatro: Corrado insegnava e io seguivo un corso sulla comicità”. Non sono sposati e non hanno figli. Ora vivono a Milano. E hanno un profilo Instagram di coppia.

Il mistero del turbante e le voci sulla malattia

Maria indossa spesso un turbante, motivo per cui nel tempo si sono moltiplicate le voci su una sua presunta malattia. Voci che non trovano, sia chiaro, alcuna conferma da parte della diretta interessata.

Maria Di Biase e la dieta

Qualche tempo fa l’attrice ha fatto una dieta. Ne diede notizia, via social, il suo compagno, che postò una foto con questo messaggio: “Maria oggi ha iniziato la dieta e questa é la sua faccia di fronte al vassoio dei dolci. Sostenetela altrimenti cede!”.

La carriera di Maria Di Biase

Il curriculum dell’attrice da mymovies.it. “Pugliese di orgine, bolognese d’adozione Maria Di Biase, da quasi dieci anni è protagonista della scena teatrale comica italiana. In coppia con Corrado Nuzzo, si sono fatti conoscere al grande pubblico televisivo grazie alle partecipazioni a Bulldozer (Rai 2), Tutti a scuola (Rai 1).

Dal 2004 al 2007 hanno fatto parte della grande famiglia della Gialappa’s nelle diverse edizioni di Mai Dire, dove hanno interpretato diversi ruoli comici, interpretando personaggi nuovi in ogni edizione. Recita nei film La matassa (2009) e Anche se è amore non si vede (2011) dei comici Ficarra e Picone, conosciuti durante gli anni di performance a Zelig.

Nel 2014 torna sul grande schermo in Amici come noi, con le Iene Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Con Corrado Nuzzo dirige il suo primo lungometraggio Vengo anch’io (2017). In seguito è nel cast di Bene ma non benissimo (2018) di Francesco Mandelli, di Odio l’estate (2020) di Massimo Venier e di Bla Bla Baby (2021) di Fausto Brizzi”.