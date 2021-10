Maria Ermachkova, chi è, dove e quando è nata, vita privata, fidanzato, figli, Ballando con le stelle

Maria Ermachkova è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1 martedì 19 ottobre. Ma chi è Maria Ermachkova?

Chi è Maria Ermachkova: dove e quando è nata, età, vita privata, carriera

Nata a Mosca, in Russia, il 4 luglio 1984, sotto il segno zodiacale del Cancro, Maria Ermachkova ha dunque 37 anni. Ha iniziato a ballare da giovanissima, specializzandosi in balli di coppia, in particolare latino americani.

La prima competizione a cui ha partecipato risale al 1999. Molti i premi e i riconoscimenti avuti nel corso della sua carriera. Nel 2014 ha raggiunto il primo posto al Blackpool Dance Festival, il più noto concorso internazionale di ballo.

Secondo la World Dance Sport Federation Maria è considerata, in coppia con Marco Risi, la quarta ballerina più brava al mondo. Il sodalizio con Risi termina però nel 2015, dopo otto anni di gare in coppia.

Nel 2015 ha assunto il ruolo di giudice al British World Dance Council e a partire dall’anno successivo è una presenza fissa nel cast di Ballando con le stelle.

Quella del 2021 è dunque la sua sesta partecipazione al talent show Rai condotto da Milly Carlucci. Qui accompagnerà il cantante e conduttore Memo Remigi.

Maria Ermachkova: vita privata, fidanzato, figli, famiglia

Poco si sa della vita privata di Maria Ermachkova: è molto riservata e anche sul suo ben aggiornato profilo Instagram non ci sono immagini che la ritraggono con un suo fidanzato ufficiale o marito. Non si sa nemmeno se abbia figli.

Quel che si sa è che la ballerina russa è molto legata alla sua famiglia, ai genitori, alla sorella e ai due nipoti con cui ama farsi fotografare.