Maria Falcone chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, sorella Giovanni Falcone, vero nome, biografia e carriera della docente e attivista italiana, fondatrice della Fondazione Falcone. Maria è tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. Trasmissione televisiva di Rai 1 condotta da Mara Vernier dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Maria Falcone

Maria Falcone è nata a Palermo il 30 aprile 1936 (età 85 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è nota a tutti con il suo nome di battesimo. Non ha né soprannomi, né nomi d’arte. Maria Falcone è una docente e attivista italiana, fondatrice della Fondazione Falcone. Attivista antimafia, dal 1992, anno della morte del fratello minore Giovanni, magistrato ucciso da Cosa nostra.

Il marito, i figli: vita privata di Maria Falcone

Non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. Soprattutto dopo la morte del fratello Giovanni, l’ha mantenuta riservata. Preferisce parlare dei suoi futuri progetti professionali e dei suoi impegni da attivista.

Maria Falcone, attivista antimafia dal 1992

Attivista antimafia, dal 1992, anno della morte del fratello minore Giovanni, magistrato ucciso da Cosa nostra nella strage di Capaci, porta avanti progetti di educazione alla legalità nelle scuole e nelle università del Paese e promuove iniziative, in Italia e all’estero, per ricordare la figura del giudice e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla criminalità organizzata.

Come scrive Wikipedia, viene invitata, come conoscitrice del fenomeno mafioso, ai dibattiti e alle attività sul tema che si organizzano in varie parti d’Italia. Si è espressa su argomenti di grande attualità come l’abolizione del cosiddetto ergastolo ostativo per i boss, la tutela degli enti che operano per il sociale e la legalità, il rilancio del movimento antimafia e la cooperazione investigativa e giudiziaria contro la criminalità transnazionale.