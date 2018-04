Maria De Filippi e quella frecciatina a Barbara D'Urso: "Ci sono delle colleghe che..."

ROMA – Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Maria De Filippi, senza citarla direttamente, lancia qualche frecciatina a Barbara D’Urso.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Ti dico la verità – dice Maria De Filippi – ci sono tante mie college bravissime e io ammiro anche alcune che riescono a fare delle cose che io mai nella vita potrei fare: parlo della postura. Ad esempio questa poltrona, no? Io sto qua poco tempo e sono seduta bene sennò mi capita di scivolare. Mentre ci sono delle mie colleghe che se vedono questa poltrona, innanzitutto, stanno in pizzo così…e hanno tutta questa curva (della schiena) che girano così e possibilmente girano il collo in questo modo…Ecco, io non sono così. Non riuscirei a essere diverse. Penso che anche loro, quando escono dal quadrato televisivo, siano così…”.

GUARDA IL VIDEO