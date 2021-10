Maria Giovanna Elmi, chi è. Ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti su Rai Uno dopo il Tg delle 20 Maria Giovanna Elmi, volto della Rai per decenni come annunciatrice conduttrice tv, una delle mitiche signorine buonasera.

Vediamo di ripercorrerne carriera e successi televisivi insieme a uno sguardo alla sua vicenda personale.

Maria Giovanna Elmi, chi è, età, dove è nata

Maria Giovanna Elmi è nata il 25 agosto del 1940 a Roma, ha 81 anni. Annunciatrice, conduttrice televisiva, cantante e attrice italiana, è stata volto Ra dal 1968 al 1988.

Dopo un esordio come signorina buonasera per la Rai, ha avuto successo come conduttrice televisiva per alcune trasmissioni di Rai 1 degli anni settanta e ottanta.

Carriera, film, Sanremo

All’apice della popolarità ha anche condotto due edizioni del Festival di Sanremo (1977 e 1978), recitato in alcuni film per il cinema e inciso dei dischi di musica per bambini. La sua notorietà si è affievolita negli anni novanta, per poi tornare ad essere un volto popolare della TV nel nuovo millennio in seguito alla sua partecipazione a L’isola dei famosi.

Maria Giovanna Elmi, figli, marito

È sposata con l’imprenditore friulano Gabriele Massarutto. È zia di Nicoletta Elmi, figlia di suo fratello Mario e celebre attrice-bambina di diversi film thriller-horror italiani degli anni settanta, tra cui Profondo rosso. Non ci sono informazioni sui suoi figli.