Maria Giovanna Elmi chi è: Verissimo, signorina buonasera, marito, Sanremo

Chi è Maria Giovanna Elmi? A Verissimo oggi, sabato 20 marzo, Silvia Toffanin intervisterà anche Maria Giovanna Elmi, uno dei volti più amati del piccolo schermo e per sempre la “signorina buonasera” della tv.

Nata il 25 agosto del 1940 a Roma, la carriera artistica di Maria Giovanna Elmi inizia quando da ragazza vince un concorso lanciato dal settimanale femminile Grazia. Nel 1968 poi l’arrivo in tv come presentatrice di un programma per bambini, “Il dirigibile”. Qui veste i panni della famosa fatina azzurra da cui nascerà il suo personaggio.

“Fatina – ha raccontato al Corriere della Sera – è il soprannome a cui sono più affezionata perché me lo diedero i bambini ai tempi in cui conducevo Il dirigibile, prima con Toni Santagata e poi con Mal. Era una specie di Sereno variabile ante litteram… Io ero la Fata Azzurrina, parlavo con i pupazzi, Zippo coniglio macchinista, e Franz cuoco di bordo, e i bambini non capivano perché con loro restassero muti e con me no

Ma nel suo curriculum la Elmi può vantare anche la conduzione di due edizioni del festival di Sanremo.

È stata anche un volto, insieme a Osvaldo Bevilacqua, della trasmissione Sereno variabile, conducendolo dal 1986 fino al 1993

Maria Giovanna Elmi è stata anche una concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2005.

Maria Giovanna Elmi chi è: Verissimo, signorina buonasera, Sanremo. Chi è il marito

Vita privata? Attualmente Maria Giovanna Elmi è sposata col suo secondo marito, l’imprenditore Gabriele Massarutto.