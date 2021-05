Maria Giovanna Maglie chi è, età, dove è nata, marito, figli, vita privata, biografia e carriera

Chi è Maria Giovanna Maglie: età, marito, figli, vita privata, malattia, biografia e carriera della saggista e opinionista questa sera, 12 maggio, ospite a Zona Bianca, programma in prima serata su Rete 4.

Dove e quando è nata, età, carriera e biografia di Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie è nata a Venezia il 3 agosto 1952 (età 68 anni). Si è trasferita a Roma nei primi anni ’60 con la famiglia ed è qui che ha completato gli studi. Si è laureata in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Dal 1979 al 1987 ha lavorato per “L’Unità” come inviata in America Latina occupandosi di politica internazionale. Causa divergenze ideologiche con il Partito Comunista Italiano lascia L’Unità e nel 1989 venne assunta in Rai grazie all’aiuto che, per sua stessa ammissione, ebbe dal segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi.

Nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu inviata in Medio Oriente per il Tg2. Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993. Negli anni ’90 fu oggetto di imitazione da parte dell’attrice Francesca Reggiani nella trasmissione televisiva Avanzi. Ha collaborato con il Giornale, Il Foglio, la Rai, Radio Radicale e Radio 24 e scrisse alcuni libri, come la biografia di Oriana Fallaci, e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale.

È stata anche editorialista di Libero fino al 2014. Dal 2015 divenne editorialista di politica statunitense per il sito Dagospia con la rubrica America fatta a Maglie. Sempre per il sito diretto da Roberto D’Agostino ha commentato la campagna elettorale del 2016 per la presidenza degli Stati Uniti d’America, che ha portato alla elezione di Trump e a cui ha poi dedicato un saggio. Dal 2016 non risulta più iscritta all’Ordine dei giornalisti per mancato pagamento delle quote annue di iscrizione.

Marito e figli, la vita privata di Maria Giovanna Maglie

Sul conto della sua vita privata si sa poco e nulla. Sappiamo unicamente che è sposata da anni con l’artista siciliano Carlo Spallino e che, a quanto pare, non ha avuto figli. Vive ancora oggi a Roma.