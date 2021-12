Maria Grazia Cucinotta, chi è, dove e quando è nata, età, marito, figlia, vita privata, i film tra Massimo Troisi e Woody Allen

Maria Grazia Cucinotta è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno di mercoledì 15 dicembre. Ma che cosa sappiamo della vita privata e della carriera di Maria Grazia Cucinotta?

Dove e quando è nata, età: la biografia di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta è nata a Messina il 27 luglio del 1968, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha dunque 53 anni. E’ un’attrice, produttrice cinematografica ed ex modella.

Dopo essersi diplomata in analisi contabile, si trasferisce a Milano, dove ha alcune esperienze nel campo della moda.

Nel 1987 partecipa al concorso di Miss Italia, venendo poi scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta!.

Nel 1990 esordisce al cinema nel film Vacanze di Natale ’90, mentre nel 1993 recita in Alto rischio, Cominciò tutto per caso e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

Cucinotta, la fama con Il Postino

Nel 1994 viene scelta da Massimo Troisi come partner nel suo film Il postino, che la lancia non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Nel 1995 interpreta I laureati di Leonardo Pieraccioni e il film horror spagnolo Il giorno della bestia di Álex de la Iglesia.

Nel 1996 ritorna nelle sale con Il sindaco di Ugo Fabrizio Giordani e Italiani di Maurizio Ponzi. Recita inoltre nel film-tv Padre papà.

Nel 1997 interpreta la fiction Il quarto re, di Stefano Reali. Al cinema è protagonista del film Camere da letto, con Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

È anche protagonista de L’avvocato Porta di Franco Giraldi con Gigi Proietti. Sempre nel 1997 posa per un calendario per Panorama.

Nel 1998 è protagonista della commedia La seconda moglie, di Ugo Chiti, e della commedia Los Angeles – Cannes solo andata, di Guy Greville-Morris.

Con Michelle Hunziker e Nathalie Caldonazzo affianca Pippo Baudo nel programma La festa del disco su Canale 5.

Nel 1999 è protagonista in un episodio della serie I Soprano e ha una piccola parte nel film Il mondo non basta, regia di Michael Apted.

Nel 2000 partecipa al film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone e l’anno seguente è la volta di Stregati dalla luna.

Maria Grazia Cucinotta: da attrice a produttrice

Nel 2005 inizia l’attività di produttrice cinematografica con il film corale All the Invisible Children, diretto a più mani da registi come Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott e John Woo.

Nel 2006 recita nella miniserie televisiva Pompei. Nel 2007 prende parte al film Sweet Sweet Marja.

Ha avuto anche esperienze come doppiatrice per il cartone animato I Simpsons, nonché nel 2006 per film come Felix il coniglietto e la macchina del tempo di Giuseppe Laganà.

Nel 2009, viene scelta quale madrina per il Festival del cinema di Venezia.

Nel 2011 debutta come regista con il cortometraggio Il maestro presentato in concorso alla 68ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Controcampo Italiano.

Il 7 maggio 2019, ha aperto la Onlus Vite senza paura, per combattere forme di abuso come il bullismo, la violenza sulle donne, l’emarginazione.

Dal 2021 conduce il programma TV L’ingrediente perfetto, su LA7.

Marito e figli: la vita privata di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta sposata dal 7 ottobre 1995 con Giulio Violati, imprenditore, figlio dell’ex amministratore delegato di Ferrarelle Carlo Violati.

Cucinotta e Violati hanno una figlia, Giulia, nata nel 2001.