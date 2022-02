Maria Grazia Cucinotta chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera. L’attrice Maria Grazia Cucinotta è ospite oggi 26 febbraio del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta è nata a Messina il 27 luglio del 1968. Ha 53 anni. E’ alta 178cm. Dopo essersi diplomata in analisi contabile, si trasferisce a Milano, dove ha alcune esperienze nel campo della moda. Nel 1987 partecipa al concorso di Miss Italia, venendo poi scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta!. Nel 1990 fa il suo esordio al cinema nel film Vacanze di Natale ’90, mentre nel 1993 recita in Alto rischio, Cominciò tutto per caso e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

Marito, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Maria Grazia Cucinotta

L’attrice è sposata dal 1995 con Giulio Violati, imprenditore, figlio dell’ex amministratore delegato di Ferrarelle Carlo Violati. La coppia ha una figlia, Giulia, nata nel 2001. Durante un’intervista a IoDonna, la Cucinotta ha raccontato: “Noi genitori dovremmo ricordarci di essere stati giovani. Anche noi a 16 anni ne abbiamo combinate di tutti i colori, anche noi sfidavamo gli adulti. Per fortuna Giulia ha molti amici con i quali è cresciuta. Per lei che è figlia unica è importante, si sente protetta. Io ho 3 fratelli, mi accorgo della differenza”. Riguardo il suo lungo matrimonio con Violati, l’attrice ha dichiarato: “L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai”. Profilo Instagram: maria_grazia_cucinotta.

L’attrice è apparsa nel videoclip della canzone Diamante di Zucchero. Nel 1999 ha fatto una piccola comparsa nel film Il mondo non basta della saga 007.

La carriera di Maria Grazia Cucinotta

Nel 1994 la Cucinotta viene scelta da Massimo Troisi come partner nel suo film Il postino, che la lancia non solo in Italia ma in tutto il mondo. L’anno successivo recita nel film I laureati di Leonardo Pieraccioni e nel film horror spagnolo Il giorno della bestia di Álex de la Iglesia.

Nel 1997 interpreta la fiction Il quarto re. Al cinema è protagonista del film Camere da letto. L’anno sucessivo è protagonista della commedia La seconda moglie e del film Los Angeles – Cannes solo andata, di Guy Greville-Morris. L’attrice, nel 1999, è protagonista in un episodio della serie I Soprano. L’anno successivo partecipa al film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone.

La Cucinotta, nel 2005, inizia l’attività di produttrice cinematografica con il film corale All the Invisible Children, diretto a più mani da registi come Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott e John Woo. Nel 2009 viene scelta come madrina per il Festival del cinema di Venezia. Due anni dopo fa il suo debutto da regista con il cortometraggio Il maestro, presentato in concorso alla 68ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Controcampo Italiano.

