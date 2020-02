ROMA – Malore per Maria Grazia Cucinotta. L’attrice è stata soccorsa e portata all’ospedale San Leonardo dopo aver accusato un malore nei camerini del teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, la sera dell’11 febbraio.

Secondo quanto riferito dall’AGI, l’attrice 51enne è arrivata in teatro e aveva già alcuni fastidi, ma si è comunque cambiata per lo spettacolo. Poi l’arrivo dei medici e la decisione di trasportarla in ospedale, dove resta ricoverata.

Un tecnico della sua compagnia ha rassicurato che la Cucinotta sta bene, ma resta in ospedale. L’attrice si trovava in teatro per lo spettacolo Figlie di Eva, con Vittoria Belvedere e Michel Adnreozzi, che ora è stato spostato a una data da destinarsi. (Fonte AGI)