Maria Laura De Vitis chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La modella Maria Laura De Vitis partecipa questa sera 15 marzo al programma La pupa e il secchione show. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Maria Laura De Vitis

Maria Laura De Vitis è nata a Reggio Emilia nel 1998. Ha 24 anni. E’ alta 176 cm. Dopo il liceo decide di proseguire gli studi iscrivendosi all’università dove frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione. Lascia poi la sua città natale e si trasferisce a Milano dove avvia la carriera da modella.

Fidanzato, dove vive, Instagram, vita privata di Maria Laura De Vitis

La De Vitis ha avuto una relazione con Paolo Brosio. Nel 2021 la coppia annuncia la fine della loro relazione. “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessun”, ha scritto la modella su Instagram. Nonostante alcune indiscrezioni che vedrebbero La De Vitis fidanzata con Giorgio Manetti, sembrerebbe invece che la modella attualmente sia single. Vive a Milano e il suo profilo Instagram conta oltre 235mila follower: la.devitis.

La carriera di Maria Laura De Vitis

La modella ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia (Piacenza) Miss Rocchetta e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna. E’ diventata poi una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia. La De Vitis ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi come Ciao Darwin e Appuntamento a prima vista. Nel 2022 partecipa al programma La pupa e il secchione show.