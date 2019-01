ROMA – Perla Maria, tredicenne figlia di Maria Monsè, ospite molto spesso nel programma di Barbara D’Urso Pomeriggio 5, è diventata una vera e propria star del web, con tutto quello che ne comporta, critiche feroci ma anche tanto pubblico che la sostiene.

E l’ultimo capitolo di questa storia arriva direttamente dalla mamma dove, tramite l’account ufficiale, comunica una grande notizia: il debutto della figlia come baby conduttrice di “Bravissima”, il talent show ideato e prodotto da Valerio Merola.

Quello che però ha creato un vero putiferio è stata la postilla inserita sotto il post da Maria Monsè. “Ps. a tutti coloro che hanno elargito i loro preziosi consigli suggerendo di tenerla in disparte… Come vedete francamente ce ne infischiamo”. In suo soccorso è arrivato Alberto Dandolo che sul suo profilo Instagram scrive: “Credevo fosse uno scherzo. Invece è tutto vero! La mitologica Perla Maria condurrà uno show prodotto dal Merolone”.